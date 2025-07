Italgas, S&P assegna rating "BBB+" con outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato ad, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, ildi lungo termine di "" con".L'agenzia di rating scrive che l'(il secondo operatore italiano per dimensioni) aumenterà la quota di mercato di Italgas a circa il 55% in Italia, con un EBITDA rettificato previsto da S&P in aumento a oltre 1,9 miliardi di euro quest'anno su base pro-forma, consolidando 2i Rete Gas per l'intero anno da 1,36 miliardi di euro nel 2024. Italgas consoliderà 2i Rete Gas per i nove mesi del 2025 e ha una guidance di EBITDA tra 1,80 e 1,85 miliardi di euro per il 2025.Italgas ha finanziato l'acquisizione per circa 5,3 miliardi di euro (di cui circa 2 miliardi di euro per il capitale proprio) con un'emissione obbligazionaria di 1 miliardo di euro e un aumento di capitale di 1,02 miliardi di euro completato il 24 giugno 2025. Nonostante l'aumento di capitale, si prevede un, con un adjusted funds from operations (FFO) to debt previsto in calo a circa il 13% pro-forma dell'operazione, prima di rimbalzare a oltre il 15% a partire dal 2026.L'outlook stabile riflette la previsione che Italgas registrerà, con un rapporto FFO to debt pari o superiore al 15% a partire dal 2026.