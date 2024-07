Eventi e scadenze del 26 luglio 2024

Venerdì 19/07/2024

Giovedì 25/07/2024

Venerdì 26/07/2024

3M

Air France-Klm

Bristol Myers Squibb

Colgate-Palmolive

ENI

Exxon Mobil

Farmacosmo

Generalfinance

Kruso Kapital

Next Re

Redfish Longterm Capital

T.RowePrice

Terna

Trendevice

Zignago Vetro

(Teleborsa) -- La 54 edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni54 “L’illusione della distanza”, si svolge a Giffoni Valle Piana Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le giurie saranno formate da 5000 ragazzi da 33 Paesi del mondo- I Ministri delle Finanze, i Governatori delle Banche Centrali del G20 e i loro sostituti (deputies) si riuniranno a Rio de Janeiro per il loro quarto incontro ministeriale sotto la Presidenza brasiliana del G20. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Giorgetti e Paolo Gentiloni- Parigi - Il Presidente Mattarella partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei "Giochi Olimpici 2024"- Parigi - La Cerimonia di Apertura di Parigi 2024 si terrà fuori da uno stadio, nel cuore della città e lungo la Senna, dove gli atleti saranno il cuore e l’anima della cerimonia- Bilancio mensile finanza pubblica09:30 -- Montecitorio - Al convegno intervengono, tra gli altri, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Francesco Battistoni, Segretario di presidenza della Camera, Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Giugno 202411:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla presentazione del Piano strategico ZES unica, che si terrà nella Sala Verde di Palazzo Chigi- Chiusura del periodo di adesione all'OPA- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale