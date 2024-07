Intermarine (IMMSI) e Leonardo, contratto fino a 2,6 miliardi di euro per navi cacciamine

IMMSI

(Teleborsa) -(Gruppo) ehanno sottoscritto, nella forma di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, con NAVARM - Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, un contratto per laCacciamine Nuova Generazione Costieri (CNG/C) e relativo supporto logistico integrato, del valore diper il completamento del programma.Con riferimento alla tranche base, ladi euro, corrispondente a circa il 73% edi euro, che corrisponde a circa il 27%. Una ripartizione analoga vale anche per le tranches opzionali. Intermarine ha il ruolo di mandataria, sarà la design authority delle Unità Navali e fornirà il sistema di piattaforma; Leonardo ha il ruolo di mandante, design autority e fornitore del sistema di combattimento.Il programma - si legge in una nota - risponde all'esigenza di rinnovamento della Componente Nazionale di Contromisure Mine in une dalle crescenti minacce poste nella dimensione marittima, sopra e sotto la superficie, come testimoniano i recenti conflitti in corso nelle aree di interesse strategico nazionale (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, Golfo Persico e Mar Baltico).I Cacciamine di Nuova Generazione Costieri saranno in grado di assolvere un ampio spettro di missioni. Tra queste, la bonifica di aree minate e le operazioni cosiddette di seabed surveillance per il controllo e(condotti oil & gas e reti marittime di dati) e la tutela dei beni culturali e dell'ambiente marino.