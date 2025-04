IMMSI, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo 1,2 centesimi

Immsi

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, alla presenza del 62,839% del capitale sociale, ha esaminato e approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2024, nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Immsi e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024.In sintesi, nell'esercizio 2024 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.748,4 milioni di euro con un Ebitda di 271,1 milioni di euro ed Ebitda margin pari al 15,5%, il miglior valore di sempre. Il risultato netto è stato positivo per 29,6 milioni di euro, inclusivo della quota delle minorities pari a 23,5 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2024 risulta pari a 947,3 milioni di euro. Nel 2024 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 204,8 milioni di euro.L’Assemblea ha deliberato di: per euro 433.208,09 a riserva legale; per euro 739.293,70 alle “Riserve di Risultato”; infine per complessivi massimi euro 4.086.360,00 a favore dei soci, quale saldo sul dividendo, pari a 1,2 centesimi di euro,lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 1 centesimo di euro pagato il 20.11.2024, data stacco cedola 18.11.2024), per un dividendo totale dell’esercizio 2024 di 2,2 centesimi di euro.La data di stacco della cedola n. 18 è il giorno 19.05.2025, record date 20.05.2025 e data di pagamento 21.05.2025.L’Assemblea ha inoltre approvato larelativa all’esercizio 2024 e il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società.