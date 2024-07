Intesa Sanpaolo co-advisor di Enel per la partnership con Masdar sugli impianti fotovoltaici in Spagna

(Teleborsa) -, attraverso la, è intervenuta in qualità di co-advisor delper l’accordo di partnership sottoscritto conper la gestione di impianti fotovoltaici in Spagna.L’accordo prevede che Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) acquisisca una partecipazione di minoranza inveicolo che detiene l'attuale portafoglio di(controllata di Enel e tra le principali società elettriche in Spagna e Portogallo) già operativi, per un corrispettivo diL’operazione consentirà a Enel di mantenere il controllo di EGPE Solar, massimizzando lae i ritorni sul capitale investito.Con tale operazione Intesa Sanpaolo, guidata dal, pone a servizio delle aziende la propria esperienza in operazioni straordinarie di finanza aziendale, l’ampia conoscenza dei mercati finanziari e della realtà industriali in ambito internazionale.