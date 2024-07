Mercedes-Benz Group, EBIT in calo del 19% nel secondo trimestre

Mercedes-Benz Group

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre 2024 conpari a 36,74 miliardi di euro, in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'è sceso del 19,1% a 4,04 miliardi di euro. L'è diminuito del 15,9% a 3,06 miliardi di euro.Ilrettificato di Mercedes-Benz Cars ha raggiunto il 10,2% (2° trimestre 2023: 13,5%), mentre quello per Mercedes-Benz Vans il 17,5% (2° trimestre 2023: 15,5%)."Grazie alle nostre desiderabili autovetture e furgoni, Mercedes-Benz ha ottenuto margini a due cifre in un ambiente difficile - ha commentato il- Guardando al futuro, continuiamo a investire in prodotti all'avanguardia, promuovendo al contempo la nostra resilienza finanziaria. Si prevede che le vendite e il mix di modelli miglioreranno nella seconda metà dell'anno, supportati da ulteriori lanci sul mercato di nuovi modelli, in particolare nel segmento Top-End".Leper i ricavi del Gruppo, l'EBIT del Gruppo e il free cash flow del Gruppo rimangono invariate. Tuttavia, Mercedes-Benz Group prevede ora un ritorno sulle vendite rettificato per il settore automobilistico compreso tra il 10 e l'11%, in calo rispetto al precedente target compreso tra il 10% e il 12%.