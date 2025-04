Mercedes vede "impatto significativo" dazi su stime 2025

Mercedes

(Teleborsa) - Il settore dell'auto europeo naviga in una profonda crisi e, con l'arrivo dei dazi, anche le previsioni per i futuro si fanno più incerte, non potendo stimare la dimensione e l'impatto delle tariffe applicate dagli USA. E cosìè fra le prime ad annunciare unaLa big tedesca delle berline di lusso ha chiuso ildell'anno con undi euro, a fronte di unadi autoa 446mila unità, in particolare quelle elettriche (-14,3% a 41mila unità).Il risultato operativoe l'utile netto del 42,8% a 1,73 miliardi di euro. La generazione di cassa, invece, risulta in crescita a 2,3 miliardi (+5,6%).La liquidità netta del gruppo è pari a 33 miliardi, che il Gruppo giudica "sufficienti per gestire l'attuale fase di incertezza". Ma lea causa deiannunciati dagli USA, da cui si prevedono