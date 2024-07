UniCredit, nuova emissione di Low Barrier Cash Collect Step Down

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso sul mercato unacon effetto memoria su panieri di azioni, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2024.Gli otto prodotti prevedono come, hanno una scadenza a 4 anni (luglio 2028) e pagano un premio mensile condizionato con effetto memoria che va da un minimo dell'0,77% (9,24% annualizzato) a un massimo dell'1,30% (15,60% annualizzato) a seconda dei sottostanti. Le barriere capitale sono fissate al 40% o al 50% del valore iniziale mentre la barriera per il premio è fissata al 60% per tutti i prodotti, ed i prodotti (quotati già da oggi) faranno fixing alla chiusura di mercoledì 31 luglio.I Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici condizionati all'andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e prevedono la: a partire da ottobre 2024, infatti, se il valore dell'azione sottostante che, all'interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso, il Certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 EUR. Per questa emissione, il primo trigger di Autocall è posizionato ad un livello inferiore al valore iniziale e parte dal 95% del valore iniziale.In queste emissioni è, caratteristica che facilita la possibilità di rimborso anticipato riducendo la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni cinque date di osservazione: tale soglia parte infatti dal 95% dello Strike a novembre 2024, dopo sei mesi sarà pari al 90%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare ad un livello pari al 65% dello Strike, corrispondente quindi ad una potenziale performance del sottostante peggiore pari al -35% rispetto al Valore Iniziale.