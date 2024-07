Eni sale in Borsa dopo la promozione di RBC

Eni

ENI

(Teleborsa) - Avvio positivo a Piazza Affari per, colosso energetico italiano, dopo che gli analisti di RBC hanno migliorato laa "" da "Sector Perform", conper azione.Venerdì Eni ha promesso didi azioni proprie dopo aver registrato un calo dell'utile netto inferiore alle attese nel secondo trimestre del 2024. In call con gli analisti, l'amministratore delegato Claudio Descalzi ha detto che la società potrebbe incassare più di 8 miliardi di euro inentro il 2027.Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,73 e successiva a 14,86. Supporto a 14,6.