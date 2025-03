Costa d'Avorio, ENI incrementa fornitura gas per generazione elettrica

Eni

(Teleborsa) -annunciano un incremento significativo della fornitura di gas destinata al sistema diivoriano. Avviata a dicembre 2024 nei tempi previsti ed in totale sicurezzasegna un ulteriore passo avanti nell'impegno dell'azienda per il potenziamento energetico e sviluppo industriale del Paese, rafforzando significativamente l'accesso all'energia., fino a 70 milioni di piedi cubi al giorno, ed interamente destinato alla domanda locale, garantirà forniture affidabili per la generazione elettrica del Paese, consolidando ulteriormente il ruolo della Costa d’Avorio come hub energetico regionale. Questo risultato è stato possibile grazie alla sinergia con le autorità ivoriane competenti e il partner Petroci, facendo leva sull’approccio integrato dell’azienda che coniuga produzione responsabile e impatto positivo sulle comunità locali.Parallelamente,con 60.000 barili al giorno, triplicando la produzione rispetto ai 20.000 barili della fase precedente.Baleine - spiega la nota - rappresenta il primo progetto Upstream a zero emissioni nette (Scope 1 e 2) in Africa, un traguardo reso possibile dall'impiego di tecnologie avanzate. Tra queste, il programma di distribuzione di fornelli migliorati, prodotti localmente, che ha già beneficiato oltre 600.000 persone in condizioni di vulnerabilità, e il progetto di tutela e ripristino di 14 foreste classificate, contribuendo alla neutralità carbonica dell'intero progetto.Grazie all’avvio della Fase 1 (ad agosto 2023), della Fase 2 (a dicembre 2024) e alla Fase 3, attualmente in fase di studio, la produzione complessiva è destinata aL’impegno di Eni in Costa d’Avorio, dove la società è presente dal 2015, "non si limita alla produzione di energia: attraverso progetti di formazione, educazione, salute e diversificazione economica,