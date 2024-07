Fiera Milano rivede accordi con Fondazione per upgrade tecnologico di Allianz MiCo

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il CdA di, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha deliberato favorevolmente in merito all'tra la società, la propria controllante Fondazione Fiera Milano e la propria controllata Fiera Milano Congressi, approvata nella seduta del consiglio del 26 luglio 2023.L'operazione aveva ad oggetto lache assicureranno un significativo upgrade dell'attuale infrastruttura dati e telecomunicazioni relativi alla venue deldi Milano, di proprietà di Fondazione Fiera Milano, che Fiera Milano Congressi, in qualità di locataria, utilizza per concederla, in tutto o in parte, a terzi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni congressuali.In particolare, laha manifestato l'interesse e la disponibilità adi partecipazione al progetto sostenendo integralmente tutti i costi per la realizzazione dei lavori previsti dal Progetto, comprensivi della Fee Fiera Milano, non superiori a complessivi 15 milioni di euro."Grazie a tale upgrade, la venue del centro congressi Allianz MiCo sarà dotata di caratteristiche tecniche e di comunicazione dati di assoluto rilievo nel panorama non solo nazionale, ma anche europeo - si legge in una nota - Fiera Milano può così proporre degli spazi congressuali ancor più contraddistinti da standard qualitativi di eccellenza, in grado di offrire, per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, servizi audio e video ad alta risoluzione. Questo, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Piano Strategico 2024-2027 per le attività congressuali".