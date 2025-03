Fiera Milano, guidance 2024 superata e proposta di dividendo rivista al rialzo

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso il 2024 conpari a 273,2 milioni di euro (superiori alla guidance di 255-265 milioni di euro), in diminuzione di 10,7 milioni di euro rispetto all'esercizio 2023. La variazione riflette l'ottimo andamento delle performance, in particolare legate ai servizi e al settore congressuale, che ha in buona parte compensato l'effetto negativo dovuto al meno favorevole calendario fieristico. Nel periodo si sono svolte 68 manifestazioni fieristiche (38 in Italia e 30 all'estero, suddivise in 42 direttamente organizzate e 26 ospitate) e 152 eventi congressuali (di cui 68 con annessa area espositiva) per un totale complessivo di 1.844.360 metri quadrati totali occupati.Nel 2024 l'ammonta a 83,6 milioni di euro (superiore alla guidance di 75-80 milioni di euro), rispetto a 97,1 milioni di euro del 2023. La variazione negativa di 13,6 milioni di euro riflette il già citato effetto della stagionalità negativa in buona parte compensata dall'andamento positivo delle performance, oltre che dal decremento dei costi energetici e dei costi del personale.Il Risultato netto del periodo delle attività in continuità ammonta a 19,1 milioni di euro rispetto a 29 milioni di euro del 2023, mentre il Risultato netto del periodo delle attività discontinue è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto nel 2023 era presente una plusvalenza non ricorrente di 16,5 milioni di euro derivante dall'operazione Tuttofood. Complessivamente, ilal 31 dicembre 2024 si attesta a 19,1 milioni di euro a fronte di un utile netto dell'esercizio precedente di 45,5 milioni di euro.L'al 31 dicembre 2024, non comprensivo della lease liability IFRS 16, presenta una disponibilità finanziaria netta di 77,8 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 80,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Proposta all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,20 centesimi per azione, a rialzo rispetto alla precedente previsione di 0,14.Fiera Milano conferma igià definiti nel Piano Strategico 2024-2027 per il 2025, a testimonianza della solidità del modello di business e della capacità di generare valore attraverso lo sviluppo organico delle proprie attività. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo prevede Ricavi nel range 320-340 milioni di euro ed un EBITDA nel range 110-120 milioni di euro.