McDonald's, vendite comparabili calano inaspettatamente nel secondo trimestre

McDonald's

(Teleborsa) -, colosso statunitense del fast food, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati di quasi 6,5 miliardi di dollari, con un aumento rispetto all'anno precedente di circa l'1% a valute costanti. Leglobali sono diminuite dell'1% (primo calo in 13 trimestri e contro attese per un aumento), riflettendo vendite comparabili negative in tutti i segmenti.L'consolidato è diminuito del 6% (5% a valute costanti). I risultati includevano 97 milioni di dollari di oneri di svalutazione non monetaria al lordo delle imposte e 57 milioni di dollari di oneri di ristrutturazione al lordo delle imposte associati al piano "Accelerating the Arches".L'utile per azione è stato di 2,80 dollari, con un calo dell'11% (10% a valute costanti). Escludendo le spese per l'anno in corso sopra descritte, pari a 0,17 dollari per azione, l'è stato di 2,97 dollari, con un calo del 6% (5% a valute costanti)."Siamo fiduciosi che "Accelerating the Arches" sia la soluzione giusta per la nostra attività e poiché i consumatori sono più selettivi con la loro spesa - ha affermato il- Ci concentriamo sull'eccezionale esecuzione di fornire valore affidabile e quotidiano e sull'accelerazione di fattori di crescita strategici come il pollo e la fedeltà."