STM, BofA: è ora di dimensionare correttamente il business

(Teleborsa) - Il management di, colosso italo-francese del campo dei semiconduttori, dovrebbea un contesto di domanda inferiore, prezzi meno favorevoli, costi fissi più elevati legati all'espansione delle fabbriche da 300 mm e SiC e probabile aumento della concorrenza in Cina. Lo affermain una nota sul tema, stimando che tali misure, in modo conservativo, potrebbero contribuire aViene ritenuto "data la partecipazione di Francia e Italia (27,5% delle azioni) che probabilmente vorrebbero preservare l'occupazione in Francia e Italia.BofA ritiene che il management potrebbe prendere in considerazione l'adeguamento della propria base di costi a un probabilenel corso dei prossimi 2-3 anni e riportare l'azienda aentro il 2026.Le molteplici leve di potenziale risparmio sui costi sono: (A) efficienze di produzione: STM gestisce sei fabbriche da 150 mm e sette fabbriche da 200 mm. Diversirispettivamente a 200 mm e 300 mm, il che potrebbe aiutare a ottenere risparmi preservando (alcuni) posti di lavoro. (B) STM potrebbe prendere in considerazione, con una mossa simile a quantoha fatto di recente. Ciò contribuirebbe a ridurre i costi fissi. (C) Undi 200-300 milioni di dollari poiché le SG&A erano di circa 1,3-1,4 miliardi di dollari quando i ricavi erano compresi nell'intervallo di 15-16 miliardi di dollari (rispetto al run-rate attuale di 1,6 miliardi di dollari). (D) Si potrebbero otteneredi 50-100 milioni di dollari dal recente smantellamento della ex divisione Auto.In sintesi, BofA stima chepotrebbero essere potenzialmente raggiunti entro il CY26, aggiungendo il 15-26% all'attuale stima di EPS di 3,43 dollari.