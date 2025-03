Leonardo, BofA abbassa target price e conferma Buy

Bank of America

Leonardo

(Teleborsa) -(BofA) ha confermato la) e abbassato il(aper azione dai precedenti 52,5 euro) su, big italiano della difesa, dopo la pubblicazione dei conti 2024 e il nuovo piano Gli analisti affermano che l'aggiornamento del piano industriale è stato positivo, con una crescita del fatturato aumentata al 7% fino al 2029 (rispetto al 6% fino al 2028) e il management che evidenzia che c'è unverso la fine del decennio. Il buyback non è un'opzione per il 2025, anche se BofA crede che potrebbe essere parte del kit di strumenti di allocazione del capitale fino al 2027.Leonardo sta per concludere una partnership su Aerostructures che dovrebbe portare a volumi crescenti e all'espansione nel settore militare. Il management ha commentato che l'iniezione di liquidità su Aerostructures non fa parte del piano per trovare un partner su Aerostructures. Leonardo ha evidenziato che potrebbe esserci un rialzo per gli obiettivi del 2029 su Aerostructures poiché questi non includono alcuna partnership. La, secondo BofA, per continuare a supportare il re-rating.