Trump fa volare il Bitcoin. Segue il crollo dopo intervento Governo USA

(Teleborsa) -. La giornata si è aperta con un rally del mercato, dopo che innella campagna elettorale è tornato sul tema delle cryptovalute, facendo volare ilgrazie ai suoi commenti a favore di questo mercato. Poi il, in seguito alle notizie che parlavano di unche detiene una posizione di 2 miliardi di dollari di Bitcoin.Il Bitcoin, cui ha fatto esplicito accenno il tycoon, è balzato in mattinata oltre i 70mila dollari, per poi correggere sui 67mila dollari, in calo dell'1% rispetto alla chiusura precedente e del 2,5% rospetto ai massimi raggiunti oggi. Movimenti composti anche fra le altre cryptovalute, con Ethereum che guadagna l'1,18%e Solana lo 0,80%., candidato repubblicano alle Presidenziali USA 2024, intervenendo ieri ad un evento del settore, aveva definito laed aveva assicurato"Da presidente", aveva promesso il tycoon in qualità di candidato alla casa Bianca, anche seaveva mostrato un atteggiamento molto più scettico, definendo ilUn, che avrebbe spostatosul sito porata Silk Road, intercettato nel pomeriggio da operatori di settore sulla blockchain, ha provocato undel Bitcoin, suscitando preoccupazioni fra gli investitori. I dati resi noti da Arkham Intelligence parlerebberono di un portafoglio contrassegnato come "US Government: Silk Road DOJ", che avrebbe trasferito 29.800 Bitcoin a un indirizzo senza nome e senza alcuna cronologia precedente, che a sua volta avrebbe inoltrato due blocchi di 19.800 Bitcoin e 10.000 Bitcoin a due indirizzi diversi.