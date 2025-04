USA, Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed Powell

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver aumentato i suoi attacchi al presidente della Federal Reserve,prima della scadenza del suo mandato alla guida della banca centrale statunitense il prossimo anno."Assolutamente nessuna", ha dichiarato Trump nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto di chiarire di non aver chiesto la rimozione di Powell. "", ha puntualizzatoPowell, nominato da Trump durante il suo primo mandato presidenziale, rimarrà. Powell ha affermato che il presidente non può legalmente rimuoverlo.", ha detto Trump sulla prospettiva del licenziamento. "No, non ho intenzione di licenziarlo", ha detto ai giornalisti dopo la cerimonia di giuramento di Paul Atkins come presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense."Vorrei vederlo un po' più attivo nella sua idea di abbassare i tassi di interesse - ha aggiunto - Questodi interesse".