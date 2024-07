Amplifon lima guidance su EBITDA. Primo semestre in crescita

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.177,3 milioni di euro, in crescita dell'8% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto al primo semestre del 2023. L'è pari a 297,2 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto a 276,0 milioni di euro nel primo semestre del 2023. L'incidenza sui ricavi è pari al 25,2%, in aumento di 40 punti base, principalmente per effetto delle azioni di miglioramento della produttività.Ilè pari a 90,3 milioni di euro, in aumento rispetto agli 89,3 milioni di euro riportati nel primo semestre del 2023. Il risultato netto as reported è di 87,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 81,4 milioni di euro riportati nel primo semestre 2023."Nel primo semestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un forte incremento dei ricavi e un aumento della profittabilità rispetto allo stesso periodo del 2023 - ha commentato il- Tali risultati sono stati ottenuti grazie a una crescita organica superiore al mercato e a una, con circa 290 nuovi negozi rilevati da inizio anno tra Nord America, Europa e Cina, nonostante un andamento del mercato europeo ancora debole, soprattutto nella parte finale del secondo trimestre. Continuiamo a consolidare la nostra posizione di leadership globale e guardiamo con fiducia all'evoluzione del nostro business".Ilè pari a 46,8 milioni di euro rispetto ai 76,1 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. L'è pari a 1.009,3 milioni di euro rispetto a 852,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, dopo investimenti per Capex e M&A per un totale di circa 210 milioni di euro e pagamento di dividendi per 66 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 giugno 2024 a 1,70x rispetto all'1,50x al il 31 dicembre 2023.Nel corso del mese di luglio, il gruppo ha perfezionato ladel network di Miracle-Ear dall'inizio dell'anno. Si tratta di un'azienda operante nel Nord Est del paese con circa 15 negozi, la metà dei quali in Maryland. I ricavi annui del franchisee acquisito sono superiori ai 5 milioni di euro.Per ilAmplifon si: ricavi consolidati in crescita high-single digit a cambi costanti, sostenuti da incremento delle quote di mercato e da acquisizioni bolt-on, con un contributo di queste ultime alla crescita per almeno il 2%; un margine EBITDA su base ricorrente pari a circa il 24,3% (vs stima precedente per un valore superiore al 24,6%), che riflette le azioni di miglioramento della produttività messe in atto nel 2023 che controbilanciano l'effetto diluitivo derivante dall'accelerazione della crescita dei negozi diretti negli Stati Uniti e i maggiori investimenti di marketing in risposta alla debolezza del mercato europeo.