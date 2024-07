Decade CdA di Aeroporto di Genova

(Teleborsa) -che dopo l’assemblea straordinaria del 29 luglio, ha visto il CdA decadere dopo le dimissioni presentate dal presidente Alfonso Lavarello e dai consiglieri Giovanni Cavallaro e Barbara Pozzolo. Niente aumento di capitale, ma compagine societaria da ridisegnare.Di fatto, la società è in mani pubbliche,La Camera di Commercio di Genova (già in possesso del 25% delle quote) eh ha esercitato il diritto di prelazione sulle quote di Aeroporto di Roma, quel 15% per il quale Msc aveva presentato una proposta vincolante di acquisto., la chiusura del bilancio con perdite intorno ai 4,5 milioni di euro, la ricapitalizzazione e la ricerca di un partner privato attraverso una gara pubblica. Intanto, l’assemblea dei soci di Aeroporto di Genova è stata rinviata al 10 settembre.