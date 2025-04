Aeroporto di Bologna, prorogata ordinanza Enac per riduzione sorvoli notturni sulla città

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - La societàha fatto sapere che, con Ordinanza della Direzione Territoriale Emilia-Romagna,ha prorogato fino al 28 marzo 2026 l’Ordinanza 5/2023 del 14 giugno 2023, che, con successive proroghe, disponeva la riduzione dei(in fascia oraria 23-06) sulla città diCiò, considerato il passaggio del Marconi ad Aeroporto "coordinato", valutati i positivi risultati delle misure adottate per l’abbattimento degli impatti di sorvolo notturno sulla città di Bologna, e sempre fatte salve necessità imprescindibili legate alladelle operazioni di volo.La società di gestione del Marconi ha espressoper la stretta cooperazione dei diversi componenti della Commissione aeroportuale antirumore, riunitasi la settimana scorsa al fine appunto di valutare la proroga dell’Ordinanza del 2023, e per la costante ricerca di un approccio bilanciato rispetto a tali tematiche, nel rispetto della regolamentazione e delle migliori prassi internazionali."L’impegno della società Aeroporto di Bologna proseguirà con periodici aggiornamenti e con l’implementazione progressiva dei propri piani di", si legge in una nota.