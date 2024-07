Il comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso in lieve rialzo (+0,57%), seduta effervescente per Giglio Group

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Ftse MidCap

Rai Way

bassa capitalizzazione

Giglio

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 8.344, in rialzo dello 0,57% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 299.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,01%.Tra le azioni del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,70%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,98%.