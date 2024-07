Intesa, Messina: possiamo andare oltre l'outlook, fiduciosi su nuovo buyback

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha registrato nel primo semestre del 2024 "il, con un'elevata e sostenibile creazione di valore e una patrimonializzazione estremamente solida, da cui deriva undi risultato netto per il 2024 e 2025". Lo ha affermato Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, nella call con gli analisti sui risultati del primo semestre 2024 Messina ha sottolineato il risultato netto di 5 miliardi di euro escludendo il contributo finale al Sistema di Garanzia dei Depositi, la "" (+7% vs 1sem.23, +5% vs 1trim.24) e dell'attività assicurativa (+6% vs 1sem.23, il miglior semestre di sempre), mentre lo stock di crediti deteriorati è il più basso di sempre (NPL ratio netto a 1,0%) con ulteriore crescita del NPL coverage ratio (+1,7pp vs 1sem.23).Glisono previsti a circa 15,5 miliardi di euro nel 2024 anche grazie al contributo dell'hedging delle poste a vista. Il gruppo ha più di 1.350 miliardi di euro in Attività finanziarie della clientela, pronti per fare leva sulla propria leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory. Messina è convinto che "ildi tassi grazie ad un forte contributo del Wealth Management". Inoltre, 100 miliardi di euro di asset sono stati "identificati per alimentare la crescita del risparmio gestito, con la nostra delivery machine già al lavoro"."Ilche abbiamo dato al mercato - ha detto rispondendo alle domande degli analisti - Preferiamo però andare trimestre per trimestre, con un'analisi di quello che succede. Inoltre, possiamo immaginare alcune azioni per migliorare la profittabilità per il futuro, con spese di integrazione, eventuale aumento delle coperture per cessioni di NPL o altre questioni di cui tenere conto a fine anno".Il banchiere ha spiegato che "questo trimestre potrebbe essere il, ma comunque il 2024 sarà soddisfacente, così come il 2025 con una buona performance che potrebbe essere in un range tra il 2023 e il 2024".Nonostante si debba attendere i prossimi mesi per una conferma, Messina è fiducioso che "saremmo nella posizione di proporre al nostro CdA a fine anno un'ulteriore tranche di buyback. Lo decideremo a fine anno, ma siamoanche quest'anno"."Il cost income ratio è un'area molto importante per noi - ha detto l'AD - Siamo la banca in Europa che ha la più grande crescita di ricavi core, ma allo stesso tempo abbiamo agito sui costi, sulle differenti leve della cost base. Vogliamo. Abbiamo delle uscite, altre chiusure di filiali e quando avremo isytech accelereremo anche sulla riduzione dei costi IT".