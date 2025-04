Eurocommercial Properties, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 27,4 euro) ilsu, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 17%.Gli analisti scrivono che Eurocommercial Properties vantaben posizionato e con una base di locatari in espansione in condizioni sostenibili a livelli di affitto accessibili. La società gestisce attivamente la rotazione degli inquilini, introducendo regolarmente nuovi concetti, assicurando così che i suoi centri commerciali rimangano attraenti per i clienti e migliorando la crescita organica attraverso rinnovi e riaffitti, il che spiega la crescita del fatturato FY24-FY27, oltre all'indicizzazione.Per quanto riguarda il FY25, Intesa Sanpaolo segnala un risultato di investimento direttoaggiornate dal management, che vanno da 2,40 euro per azione a 2,45 euro per azione rispetto a 2,39 euro per azione nel FY24.