Leonardo conferma guidance 2024 dopo primo semestre in crescita

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha chiuso ildel 2024 conpari a 7.985 milioni di euro, in incremento rispetto al primo semestre del 2023 (+15,8%, +10,9% sul dato proforma) in quasi tutti i settori di business; di particolare rilievo l'apporto dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. L'è pari a 503 milioni di euro e riflette la solida performance dei business del Gruppo, presentando una crescita rispetto ai primi sei mesi del 2023 (+17,0%, +13,3% sul dato Proforma) in quasi tutti i Settori; sul periodo incide particolarmente l'andamento dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza mentre lo Spazio risente delle previste difficoltà nel segmento manufatturiero.Ilè pari a 189 milioni di euro, (197 nel periodo a confronto, 202 nel dato proforma). Ilè pari a 555 milioni di euro (208 nel periodo a confronto, 213 nel dato proforma) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza - pari a 366 milioni di euro - rilevata a seguito della valutazione al fair value della partecipazione detenuta precedentemente nel gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso."I risultati del primo semestre mostrano unadel Gruppo - ha dichiarato l'- In questi mesi abbiamo anche raggiunto traguardi importanti nel rafforzamento delle alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea. L'accordo conRheinmetall rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre"."Procede il consolidamento del core business della difesa grazie all'accelerazione del processo di digitalizzazione e alla razionalizzazione del portafoglio con la cessione di Underwater Armaments & Systems che dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, e l'uscita da business non-core quali IIA e Skydweller - ha spiegato - La, mentre acquisizioni mirate rafforzeranno il business della Cybersecurity. Il piano di efficientamento è pienamente operativo, con risultati superiori alle attese. Tutto questo conferma la nostra chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del Piano industriale".L', pari a 3.000 milioni di euro, si riduce (0,6 miliardi di euro) rispetto a giugno 2023 grazie al rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e alla cessione della quota minoritaria di Leonardo DRS intervenuta nell'ultimo trimestre del 2023. Rispetto al 31 dicembre 2023 (2.323 milioni di euro) il dato si incrementa per effetto principalmente dell'andamento del FOCF, oltre che per il pagamento di dividendi per un importo pari a 175 milioni di euro (di cui 159 relativi a Leonardo S.p.a.).Ilè pari a 43.346 milioni di euro e assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. Il livello di ordini del semestre equivale ad un(rapporto fra gli Ordini ed i Ricavi del periodo) pari a circa 1,3.In considerazione dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2024 e delle aspettative per i successivi, Leonardoper l'intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2023.