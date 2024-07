Terna incrementa Programma di Euro Commercial Paper a 2 miliardi di euro

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha rinnovato il proprioper l'emissione di commercial paper classiche o designate come "ESG notes" (Programma ECP) e ha anche provveduto a incrementare l'importo massimo del Programma ECP fino a un ammontare pari a(da 1 miliardo di euro).Terna, nel corso della validità del Programma ECP, potrà emettere titoli designati come "ESG Notes" purché ottenga e conservi un punteggio uguale o superiore alla categoria "Top 10% Global ESG Score" nel settore Electric Utilities dello S&P Sustainability Yearbook.del programma sono