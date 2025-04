BNP Paribas, utile primo trimestre a 2,95 miliardi. Ricavi +3,8%

BNP Paribas

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2025 con unin calo del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 2,95 miliardi di euro, dovuto, spiega la banca francese, "esclusivamente al livello molto elevato degli elementi di gestione extra-operativa nel primo trimestre 2024".del gruppo sono aumentati del 3,8%, raggiungendo quasi 13 miliardi di euro.Ildel gruppo è pari a 3,922 miliardi.Ilratio si attesta al 12,4% al 31 marzo 2025, un livello ben al di sopra dei requisiti Srep (10,42%) e stabile rispetto al primo gennaio 2025, una volta contabilizzato il pieno effetto di Basilea 4, escluso Frtb (-50 punti base).BNP Paribas conferma la propria traiettoria per il 2024-2026, con ricavi con un tasso di crescita medio superiore al 5% per il periodo 2024-2026 e utile netto con un tasso di crescita medio superiore al 7% per il periodo 2024-2026. Inoltre è previsto un utile netto per azione con un tasso di crescita medio superiore all'8% per il periodo 2024-2026 e un Common Equity Tier 1 ratio prima del Frtb al ~12,3%.