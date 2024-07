Vivendi precisa: IPO Canal+ a Londra è compatibile con normativa francese

Vivendi

(Teleborsa) -ha fatto qualche, annunciata lo scorso 22 luglio, a seguito dei notizie che parlavano dell'esistenza di ostacoli normativi al progetto."Il progetto di scissione in corso - sottolinea una nota - comporterebbe, che si chiamerebbee controllerebbe il 100% della società titolare della licenza per la fornitura di servizi televisivi terrestri. Questa holdingcome società madre del gruppo Canal+"."Se ildovesse concretizzarsi, questo regime giuridico sarà, o alla Borsa di Johannesburg se questa dovesse essere la sua scelta in futuro, come lo è oggi con la quotazione di Vivendi su Euronext Parigi".