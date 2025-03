TIM, Vivendi scende nel capitale: taglia al 18,4%

Vivendi

TIM

(Teleborsa) - Il 18 marzo,è scesa sotto la soglia del 20% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di, arrivando a detenere il 19,32% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto del gruppo tlc (il 13,87% del suo intero capitale sociale). Lo annuncia, con una nota, la società francese, prima azionista del gruppo di telecomunicazioni.In conformità con la normativa, Vivendi oggi hail superamento della soglia che deriva dalle vendite di azioni sul mercato.A seguito di ulteriori vendite effettuate dopo il 18 marzo, Vivendi, alla chiusura delle negoziazioni odierne, possiede il 18,37% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di TIM e il 13,19% del suo intero capitale sociale.Vivendi, spiega nella nota, di aver "cessato di contabilizzare la propria partecipazione in TIM con il metodo del patrimonio netto a partire dal 31 dicembre 2022 e ha indicato in diverse occasioni la propria intenzione di vendere la propria partecipazione in TIM a condizioni finanziarie favorevoli".