Automotive, Anfia: è il miglior primo semestre del mercato aftermarket truck degli ultimi 5 anni

(Teleborsa) - Secondo i dati del Barometro–iniziativa della sezione Aftermarket di ANFIA in collaborazione con la sezione Automotive di ASAP Service Management Forum - ildel primo semestre 2024 delha registrato una variazione positiva rispetto ai quattro anni precedenti: +77% rispetto al 2020, +26% rispetto al 2021, +19% rispetto al 2022 e +10% rispetto al 2023. In particolare, le prestazioni di fatturato deldel 2024 sono state le migliori dall’inizio della rilevazione dei dati, mentre quelle del secondo trimestre sono state le seconde migliori registrate fino a oggi."I dati del primo semestre 2024 sono un’ulteriore conferma della proattività delle scelte di investimento operate negli anni scorsi dalle aziende, che hanno saputo creare le basi per garantire non solo la resilienza del comparto, anch’esso parte integrante della trasformazione che sta interessando il mondo automotive, ma anche lo sviluppo futuro, grazie a prodotti e modelli di business innovativi che hanno consentito al settore di adattarsi con rapidità ai cambiamenti di scenario, tecnici e normativi, ma anche alle mutate esigenze di mercato – ha commentato, Responsabile Area Truck & Bus di ANFIA Aftermarket –. La presenza di importanti e pressoché uniformi e costanti segni positivi avvalora quindi il consolidamento e la dinamicità del settore, anche a fronte del pari incremento, nello stesso periodo di rilevazione del Barometro Aftermarket Truck, registrato dal comparto del veicolo industriale e a discapito dei timori di fenomeni contrattivi ipotizzati a inizio 2024".L’andamento delper la macro-famigliaè stato tendenzialmente in crescita. Un comportamento molto simile è stato rilevato anche per la macro-famiglia. Invece, per quanto concerne la macro-famiglia Sopra-telaio, il primo trimestre è stato caratterizzato da un andamento costante, per poi presentare un andamento inizialmente in decrescita e poi in crescita nel secondo trimestre.Con riferimento alle variazioni percentuali deldelle macro-famiglie rispetto agli anni precedenti, la macro-famiglia Motore&Trasmissione ha registrato un incremento del +9% rispetto al 2023, del +16% rispetto al 2022 e del +33% rispetto al 2021. Anche la macro-famiglia Sopra-telaio ha evidenziato unadel fatturato cumulato positiva rispetto ai tre anni precedenti, in particolare pari a +45% rispetto al 2023, +56% rispetto al 2022 e +27% rispetto al 2021. Diversamente, la macro-famiglia Sotto-telaio ha registrato nel primo semestre del 2024 una variazione percentuale del fatturato cumulato positiva sia rispetto al 2022 (+10%) sia al 2021 (+15%), ma sostanzialmente invariata con riferimento al 2023 (0%).