Stellantis stima consegne in calo del 9% nel primo trimestre

Stellantis

(Teleborsa) -stima consegne consolidate per il primo trimestre 2025 di 1,2 milioni di unità a livello globale, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente per la minor produzione in Nord America in conseguenza dei prolungati periodi di vacanze a gennaio, e in Europa Allargata per l’impatto della transizione verso i nuovi modelli e per minori volumi di veicoli commerciali leggeri (LCV).Il termine “consegne”, spiega Stellantis in una nota, identifica il numero di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dall’Azienda ai clienti retail e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi di vendita.I progressi sul lato commerciale nel primo trimestre del 2025, spinti dal lancio di nuovi e rinnovati modelli, tra cui Citroën C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda, i Truck pesanti Ram 2500 e 3500, hanno consentito uno slancio positivo nell’acquisizione di ordini retail oltre a mantenere la normalizzazione dei livelli di scorte presso la rete.In, le consegne del 1° trimestre sono diminuite di circa 82 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo del 20%, principalmente a causa della minore produzione di gennaio in conseguenza dei prolungati periodi di vacanze, oltre che per l’avvio delle versioni aggiornate 2025 dei Truck pesanti Ram. L’andamento delle vendite negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025 ha visto Jeep Compass, Grand Cherokee e Ram 1500/2500 registrare ciascuno un aumento dei volumi superiore al 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo 2025 la raccolta ordini retail ha raggiunto il livello più alto dal luglio 2023.Le consegne del primo trimestre dell’sono diminuite di circa 47 mila unità, pari a un calo dell’8% su base annua, dovuto per due terzi ai veicoli non ancora lanciati nei segmenti A e B in sostituzione delle generazioni precedenti uscite di produzione alla fine del primo semestre 2024 e per un terzo al calo dei volumi degli LCV. Per quanto riguarda l’andamento delle vendite in Europa, la quota di mercato nell’UE30 nel 1° trimestre 2025 è stata del 17,3%, con un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al 4° trimestre 2024, che riflette in parte il contributo alle vendite dei recenti lanci di nuovi prodottiIl “Terzo Motore” di Stellantis ha riportato nel complesso una crescita nelle consegne di 13 mila unità, pari a un aumento del 4%, trainato principalmente da un progresso del 19% in Sud America, che ha più che compensato i cali inPacifico. Stellantis ha mantenuto la sua leadership in Sud America, beneficiando anche della maggiore domanda, soprattutto in Brasile e Argentina. In Medio Oriente e Africa il calo delle consegne del 15% è stato determinato soprattutto dall’impatto delle restrizioni alle importazioni in Algeria, Tunisia ed Egitto.