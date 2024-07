Banco Desio, redditività e margine interesse 1° semestre in crescita a due cifre

Banco Desio e della Brianza

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unIl risultato, che di confronta con i 193,3 milioni di Euro del 1° semestre 2023, è stato in gran parte influenzato dalle poste straordinarie legate all’operazione "Aquarius" e "Lanternina" per 134,2 milioni di Euro.Laè in aumento di 17,4 milioni di Europer effetto della crescita dei(+14,7%) e di una più contenuta crescita dei relativi oneri (+8,9%). Il, che si attesta a a 152,2 milioni di euro, in aumento rispetto il periodo di confronto (+21,6%).. L’andamento è prevalentemente attribuibile alla crescita delper 23,6 milioni di euro (+14%), delleper 9,9 milioni di euro (+9,9%), del risultato netto delle attività e passività finanziarie per 5,9 milioni di euro (+147,7%) e degli altri proventi ed oneri di gestione per 1,0 milioni di euro (+97,1%).La banca conferma anche il suo sostegno all'economia ed alle imprese:a 11,6 miliardi di euro con ulteriori erogazioni a famiglie e imprese nel corso del semestre per 1 miliardo di euro.in aumento a 15,3 miliardi (+3,6%)epari ad 21,2 miliardi (+5,6%).con NPL ratio lordo al 3,3% e netto all’1,8% e livelli di coverage sui crediti deteriorati al 48,6% e sui crediti in bonis allo 0,92% (coverage sui crediti deteriorati al netto delle garanzie pubbliche pari al 55,1%).del Gruppo Banco Desio con(19,4% per Banco Desio Brianza) e Total capital ratio al 18,38% (202,6% per banco desio Brianza).