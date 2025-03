Banco Desio, CdA approva risultati esercizio 2024 e dividendo

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il, confermando i risultati preliminari individuali e consolidati relativi all’esercizio 2024, che chiude condi euro e la proposta dicomplessivo per un massimo di 60,5 milioni di euro.Approvata la proposta destinazione dell’Utile netto agli Azionisti con un dividendo pari a, corrispondente a un Dividend Yield al 9,39% (ex Euro 0,2634 per azione dell’esercizio 2023).è in linea con l’ambizione e i target al 2026 della "ESG Infusion" del Piano industriale "Beyond 26".In data 20 febbraio 2024 è stato reso noto l’ultimo aggiornamento del Corporate rating SER assegnato dall’agenzia internazionale” in crescita a “EE / Strong” dal precedente “EE- / Adequate”, mentre in data 29 settembre 2024 è stato reso noto l’ultimo aggiornamento dell’assegnato dall’agenzia internazionale “S&P Global Ratings” in crescita a “44/100” dal precedente “38/100”, posizionando sempre più Banco Desio tra le realtà best performer del settore di riferimento.In data 5 marzo 2025 l’agenzia internazionalea seguito del completamento del processo di valutazione, ha assegnato a Banco Desio il