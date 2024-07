CNH Industrial abbassa guidance per riflettere condizioni di mercato più deboli

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha chiuso ilcon undi 438 milioni di dollari e un utile per azione di 0,34 dollari, rispetto all'utile netto di 710 milioni di dollari e un utile per azione di 0,52 dollari per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023.sono stati di 5,49 miliardi di dollari (in calo di circa il 16% rispetto al secondo trimestre del 2023) e le vendite nette delle attività industriali sono state di 4,80 miliardi di dollari (in calo di circa il 19% rispetto al secondo trimestre del 2023).La liquidità netta generata dalle attività operative è stata di 379 milioni di dollari e la generazione diè stata di 140 milioni di dollari nel secondo trimestre."Sono entusiasta di essere tornato a far parte del laborioso team CNH - ha commentato il(che era CEO di) - Ammiro da tempo questa azienda leader per i suoi marchi iconici e la presenza veramente globale. Dopo aver trascorso le prime settimane a visitare i nostri stabilimenti, rivenditori e clienti, sono rimastodei nostri marchi, sullo sviluppo della pipeline di prodotti, sull'accelerazione delle nostre offerte tecnologiche e sulla svolta nel settore delle costruzioni".e apprezzo gli sforzi continui compiuti dai nostri dipendenti nell'ultimo trimestre - ha aggiunto - Continueremo a gestire il business con prudenza fino al 2024, posizionandoci per il 2025. Sono fiducioso nel nostro successo e non vedo l'ora di presentarvi la nostra strategia in occasione di un investor day all'inizio del 2025".Ilè proseguito nel corso del trimestre secondo i piani e CNH prevede di ottenere una riduzione run rate del 10-15% sul totale delle spese SG&A lavorative e non legate al lavoro. La società ha sostenuto oneri di ristrutturazione per un totale di 114 milioni di dollari al secondo trimestre del 2024, di cui 53 milioni di dollari nel 2023, e ora prevede di sostenere fino a 180 milioni di dollari in totale.La società prevede che lesia nel mercato delle macchine agricole che in quello delle macchine per le costruzioni nella seconda metà del 2024.A seguito delle proiezioni di vendita del settore inferiori, la società stacome segue: Vendite nette del segmento agricolo in calo tra il 15% e il 20% su base annua, compresi gli effetti della conversione valutaria (in precedenza dal -11% al 15%); margine EBIT rettificato del segmento Agricoltura compreso tra il 13,0% e il 14,0% (in precedenza tra il 13,5% e il 14,5%); Vendite nette del segmento costruzioni in calo tra il 15% e il 20% su base annua, compresi gli effetti della conversione valutaria (dal precedente calo del 7% all'11%); Margine EBIT rettificato del settore costruzioni tra il 5,0% e il 6,0% (invariato); Free Cash Flow delle attività industriali compreso tra 0,7 e 0,9 miliardi di dollari (in precedenza tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari). EPS rettificato tra 1,30 e 1,40 dollari (in precedenza tra 1,45 e 1,55 dollari).