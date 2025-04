TECMA Solutions, Alantra abbassa target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,50 euro per azione) ilsu, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 129%.Gli analisti scrivono che i. Mentre le vendite sono cresciute a tassi a due cifre, il gruppo ha mostrato miglioramenti sequenziali nel mix di fatturato in termini di esposizione internazionale e reddito ricorrente. Il margine EBITDA è stato superiore alle previsioni all'11,8%, accelerando il percorso verso una redditività a due cifre. Mentre l'ambiente real estate presenta ancora delle sfide, si prevede che Tecma trarrà vantaggio dalla sua consolidata presenza in mercati vivaci come il Medio Oriente, mantenendo al contempo un forte controllo dei costi per migliorare la redditività.Alantra ha tagliato principalmente le stime sulle vendite FY25-26 del 15,6% in media per riflettere una traiettoria di crescita più moderata con EBITDA allineato con la guidance. "Nonostante la recente esecuzione,- si lege nella ricerca - Il prezzo delle azioni Tecma è sceso del 30% LTM, offrendo un punto di ingresso interessante".