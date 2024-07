Doccia fredda dall'Istat: deludono fatturato industria e inflazione

(Teleborsa) -a maggio, mentrea luglio. E' quanto emerge dagli ultimi rapporti dell'Istat pubblicati questa mattina. Quello dell'inflazione giugno in anticipo rispetto all'orario previsto.L'Istat ha confermato chesia il fatturato dell’industria sia quello dei servizi, sia in valore sia in volume. A maggio, infatti, il, al netto dei fattori stagionali, èin valore (-0,4 % in volume), con dinamiche negative sul(-0,7% in valore e -0,3% in volume) e su quello(-1,4% in valore e -0,6% in volume). Per il settore dei, si osserva unain valore e dello 0,4% in volume, estesa a quasi tutti i settori, con l’eccezione dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi di informazione e comunicazione.Per quanto riguarda gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, a maggio si registra un aumento congiunturale per i soli beni strumentali (+0,3%) mentre si registra un calo per i beni di consumo (-0,4%), per i beni intermedi (-2,1%) e per l’energia (-2,2%)., in termini congiunturali, il, al netto dei fattori stagionali, registra un calo della stessa intensità sia in valore sia in volume. Positivo l’andamento deinello stesso arco temporale, con unin valore e dello 0,4% in volume.e al netto degli effetti di calendario, gli, con una crescita dei valori e dei volumi per i servizi a cui si contrappone una flessione in valore e in volume per l’industria. A livello tendenziale, ilregistra infatti una, con diminuzioni del 4,4% sul mercato interno (-3,2% in volume) e del 5,5% su quello estero (-3,6% in volume). I giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2023.Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi tendenziali solo per l’energia (+0,7%), mentre risultano in calo i beni di consumo (-1,6%), e in misura più marcata, i beni intermedi (-6,3%) e i beni strumentali (-6,9%)., si registranodello 0,9% in valore e dell’1,2% in volume.L'Istat ha pubblicato in anticipo anche il dato sui prezzo al consumo, in vista del verificarsi di problemi tecnici. Secondo le stime preliminari Del mese di luglio 2024, l’indice deiper l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra unda +0,8% del mese precedente. Dati cheche indicavano un'inflazione in aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% tendenzialeLa risalita dell’inflazione - spiega l'Istat - si deve in primo luogo all’su base tendenziale dei prezzi dei(da +3,5% a +11,3%) e all’attenuarsi della flessione degli energetici non regolamentati (da -10,3% a -6,1%). Un sostegno all’inflazione deriva inoltre dall’andamento dei prezzi dei(da +3,4% a +4,1%) e dei(da +4,0% a +4,4%). Per contro, in rallentamento risultano i prezzi dei Servizi vari (da +1,8% a +1,5%), dei Beni non durevoli (da +1,3% a +1,0%), dei Beni alimentari lavorati (da +2,0% a +1,8%), dei Beni alimentari non lavorati (che scendono a -0,3%, dal +0,3% del mese precedente) e dei Beni durevoli (da -1,0% a -1,2%).Nel mese di luglio, al netto degli energetici e degli alimentari freschi,mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera lievemente (da +1,9% a +1,8%).La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni, pur restando negativa, registra una risalita (da -0,7% a -0,1%) e quella dei servizi è in lieve accelerazione (da +2,8% a +3,0%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta quindi a +3,1 punti percentuali (dai +3,5 di giugno).I prezzi deisu base tendenziale (da +1,2% a +0,8%), come anche quelli dei(da +2,0% a +1,9%).per l’indice generale e a +2,0% per la componente di fondo.In base alle stime preliminari,dei prezzi al consumo (IPCA), a causa deidi cui il NIC non tiene conto, e aumenta dell’1,7% su base annua (in accelerazione da +0,9% di giugno).