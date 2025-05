PIL Usa si contrae e rovina la festa a Trump (che dà la colpa a Biden)

(Teleborsa) -per l'economia americana e festa rovinata per i 100 giorni di Donald Trump anche in scia ai timori di una recessione. Il Pil nel primo trimestre ha infatti segnatUna doccia fredda per le borse, ma anche e soprattutto per la Casa Bianca. "La diminuzione del Pil nel primo trimestre - spiegahead of investments, Generali Investments - "ha riflesso principalmente un aumento delle importazioni e una diminuzione della spesa pubblica. L'aumento delle importazioni, che sono una sottrazione nel calcolo del PIL, è"Questa impennata è stata trainata da beni di consumo, in particolare prodotti farmaceutici, medicinali e vitamine, e da beni strumentali come computer e componenti. Questo aumento delle importazioni è stato in parte attribuito agli importatori che hanno preordinato prodotti per anticipare l'implementazione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump. La spesa pubblica federale ha visto il suo calo più netto dal primo trimestre 2022, diminuendo del 5,1%.