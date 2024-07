Fibercop, investimenti per 1,4 miliardi nel secondo semestre

(Teleborsa) - Ilha approvato unper la seconda metà del 2024 con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della rete in fibra ottica e ha delineato la struttura organizzativa della società.Alsono stati affidati i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali correlati alla disciplina in materia di "golden power" nonché il presidio delle attività che riguardano gli asset rilevanti per la sicurezza nazionale. L’ADè responsabile delle strategie e della gestione industriale della società la cui mission è la trasformazione e l’accelerazione del deployment della rete in fibra ottica, settore nel quale FiberCop è il primo operatore infrastrutturale del Paese.All’Amministratore Delegato riportano inoltre le prime linee della nuova struttura organizzativa che vedono, tra gli altri: Andre Rogowski, Chief Financial Officer; Elisabetta Romano, Chief Technology & Operations Officer; Adriano Mureddu, Chief Human Resources Officer; Massimo Bruno, Chief External Relations Officer; Giovanni Venditti, Chief Legal Officer; Simone Bonannini, Chief Commercial Officer e Giovanni Moglia, Chief Regulatory Affairs Officer.