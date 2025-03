Broadcom, outlook sopra le attese dopo primo trimestre in netta crescita

Broadcom

(Teleborsa) -, società statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 2 febbraio 2025) conpari a 14.916 milioni di dollari, in aumento del 25 percento rispetto all'anno precedente, e undi 5.503 milioni di dollari (vs 1.325 milioni di dollari un anno prima); l'utile netto rettificato è di 7.823 milioni di dollari."I ricavi record del primo trimestre di Broadcom e l'EBITDA rettificato sono stati trainati sia dalle soluzioni di semiconduttori AI che dal software per infrastrutture - ha affermato il- I ricavi AI del primo trimestre sono cresciuti del 77% anno su anno a 4,1 miliardi e i ricavi del software per infrastrutture sono cresciuti del 47% anno su anno a 6,7 miliardi. Prevediamo una forza continua nei ricavi dei semiconduttori AI di 4,4 miliardi nel secondo trimestre, poiché i partner hyperscale continuano a investire in XPU AI e soluzioni di connettività per data center AI"."I ricavi consolidati sono cresciuti del 25% anno su anno a un record di 14,9 miliardi. L'EBITDA rettificato è aumentato del 41% anno su anno a un record di $ 10,1 miliardi - ha affermato il- Il free cash flow è stato di 6 miliardi, in aumento del 28% anno su anno".Sulla base delle attuali tendenze, le prospettive per ildell'anno fiscale 2025, che si concluderà il 4 maggio 2025, sono le seguenti: ricavi del secondo trimestre a circa 14,9 miliardi di dollari (rispetto alle stime di 14,76 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG); EBITDA rettificato di circa il 66 percento dei ricavi previsti.