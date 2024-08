AB InBev fa meglio delle attese nel 2° trimestre

Annheuser-Busch InBev

(Teleborsa) -, il più grande produttore al mondi di birra in termini di volumi,, annunciando risultati migliori dei suoi concorrenti.Il produttore olandese, in realtà, ha mantenutoed ha confermato la stima di una, a conferma che il settore sta attraversando un delicato periodo di transizione.Quanto ai risultati, idel secondo trimestre sono cresciuti del 2,7%,pur a fronte di volumi in calo dello 0,8%.ha registrato una crescita a doppia cifra del 10.2% a 5,3 miliardi di dollari ed un margine al 34,6%.si è attestato a 1,8 miliardi di dollari da 1,4 miliardi dell'anno precedente, mentreè aumentato a 0,90 USD.