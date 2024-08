Barclays, utile in calo nel 2° trimestre. Nuovo buyback da 750 milioni di sterline

Barclays

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha chiuso il secondo trimestre del 2024 conpari a 6,3 miliardi di sterline, aumentato dell'1% su base annua, con il Group NII escluso IB e la sede centrale di 2,7 miliardi di sterline, di cui Barclays UK NII è stato di 1,6 miliardi di sterline. Ilè stato del 9,9% (Q223: 11,4%) con undi 1,9 miliardi di sterline (Q223: 2,0 miliardi) compreso l'impatto delle attività inorganiche. L'è stato di 1,2 miliardi di sterline, in calo del 7% su base annua."Stiamo facendo, con un RoTE dell'11,1% nella prima metà del 2024, che ci mette in linea con il nostro obiettivo di un RoTE superiore al 10% nel 2024 - ha commentato il- Abbiamo completato la vendita del portafoglio ipotecario italiano, abbiamo annunciato la vendita dell'attività tedesca di credito al consumo e siamo sulla buona strada per completare l'acquisizione di Tesco Bank nel novembre 2024. Abbiamo annunciato un dividendo semestrale di 2,9 centesimi per azione insieme a un riacquisto di azioni fino a 750 milioni di sterline, con distribuzioni totali di capitale agli azionisti di 1,2 miliardi di sterline rispetto alla prima metà del 2024".Barclays ha sottolineato di aver completato il riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline annunciato con i risultati dell'anno fiscale 2023 e ha annunciato l'intenzione di avviare unfino a 750 milioni di sterline e un dividendo di 2,9 pence per azione per H124.Laper il reddito da interessi netti (NII) del gruppo al 2024, esclusa Investment Bank (IB) e sede centrale, è aumentata da circa 10,7 miliardi di sterline a circa 11,0 miliardi di sterline. All'interno di questo, la guidance su NII di Barclays UK è aumentata da 6,1 miliardi a circa 6,3 miliardi di sterline.