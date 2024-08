eVISO, accordo da 1 milione di euro per fornitura di mele destinate all'industria

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha firmato uncon una prestigiosa azienda europea di riferimento nella trasformazione della frutta per laattraverso SmartMele, la piattaforma proprietaria di eVISO dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre.Con questo contratto, della, SmartMele apre un segmento totalmente nuovo, ovvero aggiunge al mercato della frutta fresca già in essere da alcuni anni, anche il mercato della distribuzione internazionale delle mele da industria, si legge in una nota. I ricavi di eVISO, derivanti da tale accordo, sono determinati attraverso l'applicazione di una commissione per ogni chilogrammo di mele scambiato sulla piattaforma SmartMele.L'accordo, il cui ammontare si avvicina ain due anni, è stato progettato per offrire stabilità e sicurezza sia ai produttori che alle aziende acquirenti, grazie ad una pianificazione dettagliata delle quantità e delle condizioni di consegna."Questo accordo ricopre una rilevanza strategica per eVISO, aprendo il nuovo mercato delle mele destinate alla lavorazione industriale e consacrando SmartMele come l'unica piattaforma di negoziazione di mele fresche, con consegna nel futuro, per il mercato B2B - ha commentato l'- La piattaforma permette infatti di disciplinare in modo preciso e ordinato l'intera catena di valore delle mele, dalla produzione alla consegna, creando valore a lungo termine per produttori e consumatori. Con questo nuovo accordo, SmartMele ha dimostrato la capacità di negoziare il 100% delle mele prodotte, sia quelle di prima gamma per il consumo fresco, sia quelle di gamma inferiore destinate alla produzione di creme, succhi e aceto".