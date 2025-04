eViso, contratto di fornitura di energia con cliente industriale da 13 milioni di euro

eVISO

(Teleborsa) -, società di tecnologia quotata all’EGM con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore dellematerie prime (luce, gas, mele), ha firmato un contratto con unper la, per un plafond annuale di 54 GWh con 368 POD, equivalente ad un fatturato stimato pari a circaL'accordo, di durata biennale, si inserisce nell’ambito del contratto siglato a fine 2023 con il, che aveva stipulato l’intesa per conto delle 34 aziende industriali associate. Questo nuovo accordo di ulteriori 54 GWh di energia su base annua rafforza ulteriormente la posizione di eVISO nel mercato dei clienti diretti del settore industriale. Il contratto, oltre a consolidare una collaborazione pluriannuale con il Consorzio Imperia Energia, conferma anche l'attrattività della proposta eVISO nel segmento dei grandinazionali."L’accordo è il frutto di mesi di lavoro e preparazione di un’offerta articolata basata sull’erogazione diservizi di fornitura di elettricità sofisticati, pionieri sul mercato industriale, che hanno convinto i tecnici e ingegneri della controparte. Grazie a questa offerta specifica, disegnata per clienti industriali di grande taglia con consumi distribuiti su centinaia di punti, eVISO aumenta la sua attrattività su un segmento rilevante del mercato", ha commentato, Direttore Commerciale di eVISO.