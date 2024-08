Giappone, indice PMI manifattura luglio scende a 49,1 punti

(Teleborsa) - L'attività della manifattura inscivola, portandosi in zona di contrazione. L', pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di, rispetto ai 50 punti di giugno. Il dato è anche leggermente inferiore alla prima lettura e alle stime degli analisti che si attendevano una discesa fino a 49,2 punti.L'indicatore si porta al di sotto delladei 50 punti, denotando contrazione dell'attività."La performance del settore manifatturiero giapponese è stata negativa all'inizio del terzo trimestre del 2024 - ha commentato Usamah Bhatti di S&P Global Market Intelligence - Il PMI principale è tornatopoiché una più forte riduzione dei nuovi ordini ha contribuito a un nuovo calo dei livelli di produzione"."Nel frattempo lenell'ultimo periodo di indagine, poiché il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto si è rafforzato ai livelli più alti degli ultimi 15 mesi - ha aggiunto - Nonostante ciò, le aziende hanno deciso di aumentare i prezzi di vendita a un tasso più basso per mantenere la competitività sul mercato"."Lepoiché la mancanza di nuovi afflussi di ordini ha consentito alle aziende di liquidare continuamente gli affari in sospeso - ha spiegato - Il tasso di esaurimento è stato il più forte da marzo e nel complesso solido. Detto questo, le aziende sono ottimiste sul fatto che questo periodo passerà nel corso del prossimo anno e che l'espansione del business e i nuovi piani di prodotto coincideranno con un’ampia ripresa economica e della domanda".