Intercos, EBITDA record e ricavi in crescita nel 2° trimestre

Intercos

(Teleborsa) -ha chiuso il secondo trimestre con undi Euro (+15% rispetto allo scorso anno), conseguenza di(+10%) e profittabilità in marcato aumento. Il semestre ha chiuso con un EBITDA Rettificato pari a 64 milioni (-5% sullo scorso anno), recuperando la maggior parte della contrazione one-off riportata nel primo trimestre per effetto del Cyber Attack.del secondo trimestre si sono attestati arispetto al secondo trimestre dello scorso anno, grazie alle crescite di Skincare ed Hair&Body e al Make-up che è riuscito a confermare i livelli molto alti dello scorso anno. Grazie a tale andamento, il primo semestre ha chiuso con ricavi in aumento a 499,9 milioni, in crescita del +2,4% (+3% a tassi costanti).L'del primo semestre ammonta asullo scorso anno del 14,9%, principalmente per effetto della performance del primo trimestre, in parte recuperata nel secondo, e per maggiori ammortamenti ed imposte. Al netto delle rettifiche, l’Utile Consolidato ammonta invece a 17,9 milioni.pari a 114,1 milioni (o 70,2 milioni al netto dell’impatto IFRS16), in miglioramento di 8,6 milioni rispetto al 30 giugno 2023.