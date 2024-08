Istat, quasi un’abitazione su tre non è occupata (specie nelle Isole)

(Teleborsa) - Nel, una grande percentuale di abitazioni nelle, ben il. Seguono a ruota il Sud Italia con il 32% di case vuote. Nel Nord-ovest e nel Nord-est del Paese, le percentuali erano più basse, con rispettivamente il 26% e il 23,1% di abitazioni non occupate. È quanto emerge dal censimento pubblicato dallTra il 2011 e il 2021,La crescita più significativa è avvenuta nell'Italia centrale, con un incremento dell'8,6%, mentre l'aumento più contenuto si è registrato nelle due Isole maggiori, dove l'occupazione è cresciuta solo del 5,5%.Per quanto riguarda la densità abitativa, lacontando 234,7 case per km2. Al contrario, la Basilicata presenta la densità più bassa, con sole 36,2 abitazioni per km². Complessivamente, la media nazionale è di 116,8 abitazioni per km2.In Italia,ovvero prima del 1919. Queste rappresentano il 9,5% del totale delle abitazioni, e più di due terzi di esse sono ancora oggi occupate da almeno un residente.La maggior parte delle abitazioni italiane, pari al 56,3% del totale, è stata, un periodo di grande sviluppo edilizio che ha prodotto quasi 20 milioni di unità abitative.In termini di dimensioni, le case occupate più comuni in Italia hanno una superficie compresa tra 80 e 99 metri quadrati, rappresentando il 26,7% (circa 6.852.371 unità) del totale delle abitazioni occupate. Segue unache misura tra 60 e 79 metri quadrati, al 20,6%, e quelle più grandi, tra 100 e 119 metri quadrati, che costituiscono il 18,1% del totale.