Consumi, auto nuova frena le intenzioni di acquisto

(Teleborsa) - Dopo i livelli record da un anno registrati a marzo,egli italiani per i prossimirilevateaveva registrato una ripresa delle intenzioni d’acquisto superiore al 15%, a cui ha è corrisposta la ripresa delle immatricolazioni del mese scorso, - commentaresponsabile Osservatorio Findomestic - registra ad aprile un nuovo calo della propensione al consumo (-16,3%) facendo arretrare l’intero settore dei beni durevoli. L’aumento dell’inflazione certificato dall’Istat nel mese di marzo è stato percepito dai consumatori: sale di due punti la percentuale di chi avvertee tre quarti del campione dell’Osservatorio mensile Findomestic continua ad avvertire prezzi in aumento.”Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio Findomestic le famiglie che dichiarano di avere situazioni economiche molto o abbastanza problematiche sono il 39%, una percentuale di poco inferiore rispetto a quella rilevata a marzo (42%) e sostanzialmente in linea con quella che identifica quanti si dichiarano ottimisti per futuro (il 42% del campione).- Oltre alle auto nuove a determinare il calo generale delle intenzioni di acquisto sono stati anche gli elettrodomestici (-15,3%), le Tv (-13,6%), i mobili (-12,9%) e gli impianti di isolamento termico (-9,9%). All’opposto i rialzi più sostenuti sono legati ai motoveicoli (+30%), alle fotocamere (+29,6%) e ai monopattini elettrici (+25,5%). La bella stagione invoglia anche ad acquistare viaggi (+2,7%) e fare lavori nella propria abitazione, soprattutto per montare nuovi infissi (+5,5%), pompe di calore (+4,2%) e caldaie a condensazione e biomassa (+10,5%). Le ultime due hanno toccato il punto più alto della propensione all’acquisto da 12 mesi a questa parte. In leggera discesa le intenzioni di ristrutturare casa in generale (-1,7%) e di acquistare impianti fotovoltaici (-1%). Per i prossimi 3 mesi, come rileva l’Osservatorio Findomestic, cala anche la voglia di acquistare attrezzature sportive (-9,3%), telefonia (-8,5%), piccoli elettrodomestici (-6%) e attrezzature per il fai-da-te (-2,4%).dalla tecnologia che cresce del 3,3% con i PC e del 6,7% con i tablet.