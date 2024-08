UnipolSai, Standard Ethics: prima azienda italiana con rating ESG "Eccellente"

Unipol

Capgemini

Unibail-Rodamco.Westfield

Intertek Group

London Stock Exchange Group

Vodafone Group

Geberit

Swiss Re

NN Group

Wolters Kluwer

(Teleborsa) - Standard Ethics hadal precedente "EE+" con. Si tratta dell'ottavo notch su nove (nella fascia "Excellent") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.UnipolSai, la società assicurativa multi-ramo del Gruppo, diventa così la. Si aggiunge all'elenco delle ancora poche società in Europa con un Corporate Standard Ethics Rating così alto: Francia (), UK ((under monitoring),), Svizzera (), Paesi Bassi ().Gli analisti scrivono che UnipolSai è riconosciuta come, avendo perseguito razionalizzazioni strutturali e innovazioni in linea con le politiche di Sostenibilità promosse da UE, ONU e OCSE. La sua rendicontazione extra-finanziaria, conforme ai più alti standard, è supportata da numerose policy che affrontano temi e rischi ESG, monitorati e integrati nelle attività aziendali, sia nel settore della sottoscrizione che in quello degli investimenti.Ile la, includono Linee Guida e obiettivi ambiziosi per la tutela dell'Ambiente (Strategia Climatica), dei temi Social (Linee Guida Diritti Umani) e della Governance (Linee Guida Anticorruzione). Le iniziative implementate nel corso dell'esercizio rispondono pienamente alle strategie del Gruppo, volte a migliorarne ulteriormente il posizionamento ESG.L'analisi tiene conto deldi UnipolSai in Unipol Gruppo e dell'attuale delisting che determina, da parte di Standard Ethics, alcune differenze procedurali e di calcolo in ambito governance.