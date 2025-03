Standard Ethics: rating USA sotto osservazione per downgrading

(Teleborsa) -. L'attuale Country SER "EE" con Outlook "Negativo" è confermato. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.L'Agenzia prende atto della volatilità che gliprovocano nelle scelte degli USA in materia ambientale, sociale ed economica. Una mutevolezza che determina cambi di direzione riguardo a strategie globali condivise tra le nazioni, le quali dovrebbero contare su maggiore stabilità e coerenza.A tale mutevolezza si aggiunge che alcuni dei primi provvedimenti adottati dalla nuova amministrazione appaionose si prende a riferimento la cooperazione tra nazioni e i principi Onu ed Ocse.Sul piano interno, in taluni casi non appaiono conformi alle indicazioni internazionali circa temi sociali e di inclusione, peraltro talvolta in contrasto con lo stesso dettato costituzionale statunitense. Così come appare critico l'in relazione a reati di Capitol Hill del 6 gennaio 2021.Circa gli sviluppi futuri, verranno monitorati i provvedimenti su:; nonché quelli che impattano l'indipendenza della stampa e delle società private, delle autorità monetarie e di controllo, la stabilità dei mercati; o in grado di compromettere il libero commercio e gli interessi delle attività economiche europee e globali.L'obiettivo è determinare - entro 90 giorni - un livello di rating di sostenibilità appropriato valutando ladal Governo Usa rispetto a quegli stessi principi che quel paese ha responsabilmente contribuito a creare negli ultimi ottant'anni.