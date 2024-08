Buzzi, fatturato e margine lordo in leggero calo nel primo semestre

Buzzi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unconsolidato pari a 2,054 milioni di euro (-4,5%) edi 553 milioni (-3,9%). Effetto cambio sfavorevole per 27,0 milioni sul fatturato e 8,5 milioni sul margine operativo lordo.La società sottolinea che lasi conferma a livelli di eccellenza (26,7%), grazie al miglioramento dei risultati operativi in Italia e Stati Uniti e alla variazione favorevole dei principali costi variabili in diversi mercati di presenza.In diminuzione idi vendita di cemento (-8,0%) e calcestruzzo (-8,8%); tra le cause la domanda ancora debole in Europa Centrale e la maggiore piovosità in Italia e Stati Uniti. Contributo positivo deidi vendita, grazie agli aumenti in avvio d'anno.Confermate le indicazioni per l': previsto un margine operativo lordo ricorrente simile a quello record realizzato nel 2023.