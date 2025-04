ASML: 2025 e 2026 saranno anni di crescita, ma dazi aumentano incertezza

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttoriha registrato un fatturato netto neldi 7,7 miliardi di euro (vs 9,3 miliardi nel quarto trimestre del 2024), margine lordo del 54,0% (vs 51,7%) e utile netto di 2,4 miliardi di euro (vs 2,7 miliardi). I net bookings sono stati pari a 3,9 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro EUV.ASML prevede un fatturato netto neldel 2025 compreso tra 7,2 e 7,7 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 50% e il 53%. Inoltre, continua a prevedere un fatturato netto nelcompreso tra 30 e 35 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 51% e il 53%."Il nostro fatturato netto del primo trimestre è stato di 7,7 miliardi di euro, in linea con le nostre previsioni - ha dichiarato il- Il margine lordo è stato del 54%, superiore alle previsioni, trainato da un mix di prodotti EUV favorevole e dal raggiungimento di traguardi di performance. Nel primo trimestre abbiamo consegnato il nostro quinto sistema High NA, che ora utilizziamo presso tre clienti"."Le nostre conversazioni con i clienti confermano la nostra previsione che il 2025 e il 2026 saranno anni di crescita - ha aggiunto - Tuttavia, inel contesto macroeconomico e la situazione rimarrà dinamica per un certo periodo. Come precedentemente comunicato, l'nel nostro settore. Ha creato un cambiamento nelle dinamiche di mercato che avvantaggia alcuni clienti più di altri, contribuendo sia al potenziale di rialzo che ai rischi di ribasso, come riflesso nella nostra previsione di fatturato per il 2025".ASML intende dichiarare unper l'anno 2024 di 6,40 euro per azione ordinaria, con un aumento del 4,9% rispetto al 2023. Considerando i tre acconti sui dividendi di 1,52 euro per azione ordinaria pagati nel 2024 e nel 2025, ciò porta a una proposta di dividendo finale all'Assemblea Generale Annuale di 1,84 euro per azione ordinaria. Nel primo trimestre ASML ha acquistato azioni per un valore di circa 2,7 miliardi di euro nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto di azioni 2022-2025.